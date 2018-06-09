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4:38   9 Июня 2018
Весь мир
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Мексика направила в Гватемалу гумпомощь для пострадавших от извержения

Мексика направила в Гватемалу гумпомощь для пострадавших от извержения

Красный крест Мексики отправил в пострадавшую от извержения вулкана Фуэго Гватемалу гуманитарной помощи весом 130 тонн.

Гуманитарную помощь поместили в грузовики в мексиканском Толуке и направили в сторону гватемальской границы. Груз будет передан местному отделению Красного креста, который после распределит его среди нуждающихся. Также в Гватемалу направятся 20 добровольцев, которые помогут искать пропавших.

По последним данным, жертвами извержения стали 109 человек, еще 192 пропали без вести. Прокуратура страны начала расследование в связи с гибелью людей.

Мексика примет на лечение семерых раненых. Двое из них уже доставлены в Мехико на воздушном судне мексиканского ВМФ.

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Автор: Олег Королев
#мексика #гуманитарная помощь #гватемала #фуэго
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