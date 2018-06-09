Пекин и Вашингтон обсудили предстоящую встречу Трампа и Ким Чен Ына

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время встречи с послом Китая в США Цуй Тянькаем обсудили встречу глав США и Северной Кореи в Сингапуре, сообщает Госдеп.

Встреча прошла в четверг. Во время нее стороны обсудили важность предстоящего саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также подтвердили приверженность США и Китая поддерживать санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюциями СБ ООН.

Салливан и Тянькай осудили важность предстоящего саммита и подтвердили приверженность США и Китая санкциям в соответствии с резолюциями СБ ООН.

Также обсуждался инцидент, связанный со здоровьем сотрудника американского генконсульства в Гуанчжоу.