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Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

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4:32   9 Июня 2018
Весь мир
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Пекин и Вашингтон обсудили предстоящую встречу Трампа и Ким Чен Ына

Пекин и Вашингтон обсудили предстоящую встречу Трампа и Ким Чен Ына

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время встречи с послом Китая в США Цуй Тянькаем обсудили встречу глав США и Северной Кореи в Сингапуре, сообщает Госдеп.

Встреча прошла в четверг. Во время нее стороны обсудили важность предстоящего саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также подтвердили приверженность США и Китая поддерживать санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюциями СБ ООН.

Салливан и Тянькай осудили важность предстоящего саммита и подтвердили приверженность США и Китая санкциям в соответствии с резолюциями СБ ООН.

Также обсуждался инцидент, связанный со здоровьем сотрудника американского генконсульства в Гуанчжоу.

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Автор: Олег Королев
#сша #кндр #китай #трамп #ким чен ын
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