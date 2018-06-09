Мы в соц.сетях:
В результате ДТП в Хабаровском крае пострадали девять человек

В результате ДТП в Хабаровском крае пострадали девять человек

 МФЦ могут сократить количество предоставляемых услуг — «Известия»

МФЦ могут сократить количество предоставляемых услуг — «Известия»
Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

 ​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии
Сирийские беженцы с контролируемой США территории просят помощи властей

Сирийские беженцы с контролируемой США территории просят помощи властей

 США создали электронно-вычислительную машину производительностью 200 петафлопс

США создали электронно-вычислительную машину производительностью 200 петафлопс
В результате ДТП в Хабаровском крае пострадали девять человек

В результате ДТП в Хабаровском крае пострадали девять человек

 МФЦ могут сократить количество предоставляемых услуг — «Известия»

МФЦ могут сократить количество предоставляемых услуг — «Известия»
Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

 ​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии
Сирийские беженцы с контролируемой США территории просят помощи властей

Сирийские беженцы с контролируемой США территории просят помощи властей

 США создали электронно-вычислительную машину производительностью 200 петафлопс

США создали электронно-вычислительную машину производительностью 200 петафлопс
4:34   9 Июня 2018
Россия
40

Режим ЧС объявили в Ванинском районе Хабаровского края

Режим ЧС объявили в Ванинском районе Хабаровского края

Администрация Ванинского района сообщила о введении режима ЧС. Накануне в находящемся там поселке Октябрьский в жилом доме произошел взрыв.

Решение о введении данного режима приняли на заседании комиссии по ЧС. Такую информацию передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в жилом строении с пятью этажами, расположенном на улице Космонавтов, в квартире на втором этаже произошел взрыв. Один человек погиб, двоих доставили в больницу, чтобы специалисты оказали им необходимую помощь. У одного из пострадавших серьезные ожоги, передает агентство. 60 человек эвакуировали. Здание обесточено, газ и воду тоже выключили. Недавно там ликвидировали пожар, начавшийся после взрыва.

Несколько дней назад взрыв произошел в мексиканском городе Тультепек (Мехико) на складе готовой пиротехники. Сообщали, что семь человек скончались и восемь пострадали.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#мчс #россия #пожар #происшествия #взрыв #общество #чс #хабаровский край #ванинский район
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Госдума обыграла Бундестаг в футбол Россия
Госдума обыграла Бундестаг в футбол
Счет 5:3.
22:10   8 Июня 2018
107
Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы Россия

Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы

21:50   8 Июня 2018
64
Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука» Весь мир

Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука»

20:52   8 Июня 2018
45
Жукову понравилась идея Трампа вернуть Россию в G8 Весь мир

Жукову понравилась идея Трампа вернуть Россию в G8

20:31   8 Июня 2018
548
Самое читаемое
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

 Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Красные могут повторить в столице белой России

Красные могут повторить в столице белой России

 Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7

Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7