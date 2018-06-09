Режим ЧС объявили в Ванинском районе Хабаровского края

Администрация Ванинского района сообщила о введении режима ЧС. Накануне в находящемся там поселке Октябрьский в жилом доме произошел взрыв.

Решение о введении данного режима приняли на заседании комиссии по ЧС. Такую информацию передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в жилом строении с пятью этажами, расположенном на улице Космонавтов, в квартире на втором этаже произошел взрыв. Один человек погиб, двоих доставили в больницу, чтобы специалисты оказали им необходимую помощь. У одного из пострадавших серьезные ожоги, передает агентство. 60 человек эвакуировали. Здание обесточено, газ и воду тоже выключили. Недавно там ликвидировали пожар, начавшийся после взрыва.

Несколько дней назад взрыв произошел в мексиканском городе Тультепек (Мехико) на складе готовой пиротехники. Сообщали, что семь человек скончались и восемь пострадали.