Мы в соц.сетях:
В результате ДТП в Хабаровском крае пострадали девять человек

В результате ДТП в Хабаровском крае пострадали девять человек

 МФЦ могут сократить количество предоставляемых услуг — «Известия»

МФЦ могут сократить количество предоставляемых услуг — «Известия»
Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

 ​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии
Сирийские беженцы с контролируемой США территории просят помощи властей

Сирийские беженцы с контролируемой США территории просят помощи властей

 США создали электронно-вычислительную машину производительностью 200 петафлопс

США создали электронно-вычислительную машину производительностью 200 петафлопс
В результате ДТП в Хабаровском крае пострадали девять человек

В результате ДТП в Хабаровском крае пострадали девять человек

 МФЦ могут сократить количество предоставляемых услуг — «Известия»

МФЦ могут сократить количество предоставляемых услуг — «Известия»
Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

 ​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии
Сирийские беженцы с контролируемой США территории просят помощи властей

Сирийские беженцы с контролируемой США территории просят помощи властей

 США создали электронно-вычислительную машину производительностью 200 петафлопс

США создали электронно-вычислительную машину производительностью 200 петафлопс
4:15   9 Июня 2018
Весь мир
56

Делегация ICAN прибудет в Сингапур на время встречи Трампа и Ким Чен Ына — СМИ

Делегация ICAN прибудет в Сингапур на время встречи Трампа и Ким Чен Ына — СМИ

NHK сообщает, что представители ICAN (Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия) прибудут Сингапур на время саммита Америка-КНДР.

В составе делегации участник международной координационной группы ICAN Акира Кавасаки и исполнительный директор Беатрис Фин. Ожидают, что 11 июня они проведут конференцию, которую посветят безъядерному миру.

В ICAN считают, что саммит должен помочь в урегулировании вопроса по денуклеаризации Северной Кореи, но помимо прочего, он может подать пример другим государствам в деле избавления от ядерного оружия.

Напомним, что готовность оплатить проживание северокорейского лидера в отеле в Сингапуре недавно также выразила ICAN.

Как сообщали ранее, американский лидер Дональд Трамп покинет саммит так называемой Большой семерки утром 9 июня (суббота), чтобы сразу же направиться в Сингапур ожидать предстоящую во вторник встречу, которую многие считают исторической. Так в частности, заявил японский премьер Синдзо Абэ.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#сша #политика #трамп #саммит #ким чен ын #весь мир #ядерное оружие #сингапур #ican
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Госдума обыграла Бундестаг в футбол Россия
Госдума обыграла Бундестаг в футбол
Счет 5:3.
22:10   8 Июня 2018
107
Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы Россия

Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы

21:50   8 Июня 2018
64
Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука» Весь мир

Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука»

20:52   8 Июня 2018
45
Жукову понравилась идея Трампа вернуть Россию в G8 Весь мир

Жукову понравилась идея Трампа вернуть Россию в G8

20:31   8 Июня 2018
548
Самое читаемое
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

 Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Красные могут повторить в столице белой России

Красные могут повторить в столице белой России

 Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7

Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7