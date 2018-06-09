NHK сообщает, что представители ICAN (Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия) прибудут Сингапур на время саммита Америка-КНДР.

В составе делегации участник международной координационной группы ICAN Акира Кавасаки и исполнительный директор Беатрис Фин. Ожидают, что 11 июня они проведут конференцию, которую посветят безъядерному миру.

В ICAN считают, что саммит должен помочь в урегулировании вопроса по денуклеаризации Северной Кореи, но помимо прочего, он может подать пример другим государствам в деле избавления от ядерного оружия.

Напомним, что готовность оплатить проживание северокорейского лидера в отеле в Сингапуре недавно также выразила ICAN.

Как сообщали ранее, американский лидер Дональд Трамп покинет саммит так называемой Большой семерки утром 9 июня (суббота), чтобы сразу же направиться в Сингапур ожидать предстоящую во вторник встречу, которую многие считают исторической. Так в частности, заявил японский премьер Синдзо Абэ.