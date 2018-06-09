Boeing поставит Пентагону 18 истребителей для ВМС США

Представители Пентагона сообщили, что компания Boeing выиграла конкурс на поставку 18 истребителей F-18 для американских Военно-морских сил.

Ей предоставят почти 863 миллиона долларов на 15 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E и три истребителя F/A-18. Строительство военных летательных аппаратов должны завершить в 2020 году.

В это время американские СМИ стали называть улучшенные дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 «проклятьем» ВМС Соединенных Штатов. На это у них нашелся целый ряд веских причин.

Накануне СМИ сообщили, что Соединенные Штаты обсуждают с Германией размещение противоракетных комплексов THAAD. Это связано с желанием усилить безопасность Европы от угрозы со стороны баллистических ракет Ирана.