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 Boeing поставит Пентагону 18 истребителей для ВМС США

Boeing поставит Пентагону 18 истребителей для ВМС США
При взрыве газа в Хабаровском крае пострадали два человека

При взрыве газа в Хабаровском крае пострадали два человека

 СМИ: Минобороны РФ изменит правила призыва на срочную службу

СМИ: Минобороны РФ изменит правила призыва на срочную службу
Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

 ​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии
СМИ: Хакеры из Китая взломали подрядчика ВМС США

СМИ: Хакеры из Китая взломали подрядчика ВМС США

 Boeing поставит Пентагону 18 истребителей для ВМС США

Boeing поставит Пентагону 18 истребителей для ВМС США
0:56   9 Июня 2018
Весь мир
35

Boeing поставит Пентагону 18 истребителей для ВМС США

Boeing поставит Пентагону 18 истребителей для ВМС США

Представители Пентагона сообщили, что компания Boeing выиграла конкурс на поставку 18 истребителей F-18 для американских Военно-морских сил.

Ей предоставят почти 863 миллиона долларов на 15 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E и три истребителя F/A-18. Строительство военных летательных аппаратов должны завершить в 2020 году.

В это время американские СМИ стали называть улучшенные дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 «проклятьем» ВМС Соединенных Штатов. На это у них нашелся целый ряд веских причин.

Накануне СМИ сообщили, что Соединенные Штаты обсуждают с Германией размещение противоракетных комплексов THAAD. Это связано с желанием усилить безопасность Европы от угрозы со стороны баллистических ракет Ирана.  

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Автор: Анастасия Аои
#сша #пентагон #политика #вмс #истребитель #boeing #f-18
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