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При взрыве газа в Хабаровском крае пострадали два человека

При взрыве газа в Хабаровском крае пострадали два человека

 СМИ: Минобороны РФ изменит правила призыва на срочную службу

СМИ: Минобороны РФ изменит правила призыва на срочную службу
Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

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 ​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

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0:37   9 Июня 2018
Россия
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При взрыве газа в Хабаровском крае пострадали два человека

При взрыве газа в Хабаровском крае пострадали два человека

После взрыва газа в жилом доме в Хабаровском крае пострадали два человека, сообщает прокуратура региона.

В субботу в пятиэтажном доме в поселке Октябрьский произошел взрыв газа на втором этаже. В результате погиб 89-летний мужчина, с ожогами в больницу доставлен его 63-летний сосед. Эвакуировано 60 жильцов. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Прокуроры установили, что в результате ЧП были разрушены три квартиры одного из подъездов. Эвакуированных жильцов разместили в детском саду поселка.

Прокуратура оценит соблюдение  газовой службой требований законодательства при обслуживании внутридомового газового оборудования. Также проводится проверка в управляющей компании ООО УК «Лада».

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Автор: Олег Королев
#взрыв газа #хабаровский край
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