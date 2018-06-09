При взрыве газа в Хабаровском крае пострадали два человека

После взрыва газа в жилом доме в Хабаровском крае пострадали два человека, сообщает прокуратура региона.

В субботу в пятиэтажном доме в поселке Октябрьский произошел взрыв газа на втором этаже. В результате погиб 89-летний мужчина, с ожогами в больницу доставлен его 63-летний сосед. Эвакуировано 60 жильцов. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Прокуроры установили, что в результате ЧП были разрушены три квартиры одного из подъездов. Эвакуированных жильцов разместили в детском саду поселка.

Прокуратура оценит соблюдение газовой службой требований законодательства при обслуживании внутридомового газового оборудования. Также проводится проверка в управляющей компании ООО УК «Лада».