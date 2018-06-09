Макрон сообщил, что лидеры G7 на групповой встрече обсудят КНДР, Иран и САР

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры так называемой Большой семерки 9 июня обсудят актуальные вопросы по Ирану, Сирии и Северной Корее.

Он также рассказал об итогах беседы с американским лидером Дональдом Трампом, которую назвал открытой и прямой. Макрон заявил, что у Соединенных Штатов и Франции имеются значительные разногласия по вопросам торговой сферы, однако «путь к прогрессу есть», ведь стороны готовы искать компромисс.

Ранее сообщили, что Трамп и Макрон встретились на полях саммита G7 и пообщались «на ногах». Отмечалось, что они планируют полноценную встречу в рамках мероприятия.

Также на полях саммита прошла первая встреча нового итальянского премьера Джузеппе Конте и американского президента.