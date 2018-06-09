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При взрыве газа в Хабаровском крае пострадали два человека

При взрыве газа в Хабаровском крае пострадали два человека

 СМИ: Минобороны РФ изменит правила призыва на срочную службу

СМИ: Минобороны РФ изменит правила призыва на срочную службу
Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

 ​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

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0:19   9 Июня 2018
Россия
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СМИ: Минобороны РФ изменит правила призыва на срочную службу

СМИ: Минобороны РФ изменит правила призыва на срочную службу

Министерство обороны РФ изменит закон о воинской обязанности и положение о призыве, сообщают «Известия».

Газета отмечает, что признанные ограниченно годными молодые люди смогут осенью пройти повторную медкомиссию. Также будут уточнены правила, по которым отсчитывается срок службы.

Согласно изменениям, поделят на две категории: числящихся в запасе новобранцев, не имеющих воинских званий, и призывников, которые не числятся в запасе и имеют воинские звания.

В первом случае срок службы будет отсчитываться со дня присвоения звания. Новобранцы смогут получить военный билет записью «рядовой» до убытия со сборного пункта. Во втором случае началом службы будет считаться день приказа о направлении в воинскую часть.

Поправки к положению могут быть окончательно одобрены к июлю.

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Автор: Олег Королев
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