СМИ: Минобороны РФ изменит правила призыва на срочную службу

Министерство обороны РФ изменит закон о воинской обязанности и положение о призыве, сообщают «Известия».

Газета отмечает, что признанные ограниченно годными молодые люди смогут осенью пройти повторную медкомиссию. Также будут уточнены правила, по которым отсчитывается срок службы.

Согласно изменениям, поделят на две категории: числящихся в запасе новобранцев, не имеющих воинских званий, и призывников, которые не числятся в запасе и имеют воинские звания.

В первом случае срок службы будет отсчитываться со дня присвоения звания. Новобранцы смогут получить военный билет записью «рядовой» до убытия со сборного пункта. Во втором случае началом службы будет считаться день приказа о направлении в воинскую часть.

Поправки к положению могут быть окончательно одобрены к июлю.