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При взрыве газа в Хабаровском крае пострадали два человека

При взрыве газа в Хабаровском крае пострадали два человека

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Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

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 ​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

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0:17   9 Июня 2018
Россия
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Специалисты ликвидировали пожар после взрыва газа в хабаровском поселке

Специалисты ликвидировали пожар после взрыва газа в хабаровском поселке

В управлении МЧС России по Хабаровскому краю сообщили, что специалисты устранили пожар в жилом доме населенного пункта Октябрьский (Хабаровский край), где накануне произошел взрыв газа. 

В жилом здании, имеющем пять этажей, которое располагается на улице Космонавтов, в квартире на втором этаже произошел взрыв. Сообщают, что погиб 89-летний мужчина. Эвакуировали 60 человек. Одного мужчину доставили в больницу из-за полученных во время происшествия травм. Возбуждено уголовное дело. Электричество, газ и воду в здании выключили. Такую информацию передает РИА «Новости».

По данным агентства, в доме регулярно проводили проверки газового оборудования.

Для помощи в спасательной операции направляли вертолет Ми-8. 

Несколько дней назад в российской столице загорелось металлическое строение на улице Южнопортовая. Пламя охватило площадь 40х15 метров.  

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Автор: Анастасия Аои
#мчс #пожар #происшествия #взрыв #газ #общество #хабаровский край #октябрьский
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