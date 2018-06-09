Специалисты ликвидировали пожар после взрыва газа в хабаровском поселке

В управлении МЧС России по Хабаровскому краю сообщили, что специалисты устранили пожар в жилом доме населенного пункта Октябрьский (Хабаровский край), где накануне произошел взрыв газа.

В жилом здании, имеющем пять этажей, которое располагается на улице Космонавтов, в квартире на втором этаже произошел взрыв. Сообщают, что погиб 89-летний мужчина. Эвакуировали 60 человек. Одного мужчину доставили в больницу из-за полученных во время происшествия травм. Возбуждено уголовное дело. Электричество, газ и воду в здании выключили. Такую информацию передает РИА «Новости».

По данным агентства, в доме регулярно проводили проверки газового оборудования.

Для помощи в спасательной операции направляли вертолет Ми-8.

Несколько дней назад в российской столице загорелось металлическое строение на улице Южнопортовая. Пламя охватило площадь 40х15 метров.