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 СМИ: Минобороны РФ изменит правила призыва на срочную службу

СМИ: Минобороны РФ изменит правила призыва на срочную службу
Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

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 ​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

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23:59   8 Июня 2018
Весь мир
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Конгресс США начнет следить за расходами команды специального прокурора Мюллера

Конгресс США начнет следить за расходами команды специального прокурора Мюллера

Washington Examiner сообщает, что палата представителей американского конгресса проследит за расходами команды специального прокурора Роберта Мюллера на расследование дела о приписываемом РФ вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Согласно принятому законопроекту, команда должна каждые шесть месяцев представлять отчет о расходах в Счетную палату Соединенных Штатов. Его авторы считают, что необходимо положить конец бесконтрольному финансированию, ведь только за первые пять месяцев расследования потратили примерно семь миллионов долларов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп высказал мнение, что назначение спецпрокурора для этого дела было незаконным, оно нарушает конституцию. Он также не раз заявлял об отсутствии сговора и том, что это расследование не стоило и начинать.  

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Автор: Анастасия Аои
#сша #политика #трамп #расходы #конгресс #счетная палата #мюллер #спецпрокурор
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