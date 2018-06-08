Конгресс США начнет следить за расходами команды специального прокурора Мюллера

Washington Examiner сообщает, что палата представителей американского конгресса проследит за расходами команды специального прокурора Роберта Мюллера на расследование дела о приписываемом РФ вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Согласно принятому законопроекту, команда должна каждые шесть месяцев представлять отчет о расходах в Счетную палату Соединенных Штатов. Его авторы считают, что необходимо положить конец бесконтрольному финансированию, ведь только за первые пять месяцев расследования потратили примерно семь миллионов долларов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп высказал мнение, что назначение спецпрокурора для этого дела было незаконным, оно нарушает конституцию. Он также не раз заявлял об отсутствии сговора и том, что это расследование не стоило и начинать.