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 СМИ: Минобороны РФ изменит правила призыва на срочную службу

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Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

 ​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

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23:59   8 Июня 2018
Весь мир
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Резолюцию по защите палестинского народа вынесут на Генассамблею ООН

Резолюцию по защите палестинского народа вынесут на Генассамблею ООН

На спецсессию Генассамблеи ООН вынесут резолюцию по защите палестинцев, сообщил постпред Палестины при ООН Рияд Мансур.

Дипломат сообщил, что представители палестинской стороны встретились с председателем Генассамблеи.

Во время нее от Арабской группы и Организации исламского сотрудничества было передано обращение с просьбой возобновить десятую сессию «Единство в пользу мира».

Мансур отметил необходимость продолжить рассмотрение просьбы о предоставлении международной защиты населению. Он отметил, что текст схож с тем, который содержался в непрошедшей в СБ ООН резолюции.

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Автор: Олег Королев
#палестина #генассамблея оон
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