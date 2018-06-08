Резолюцию по защите палестинского народа вынесут на Генассамблею ООН
На спецсессию Генассамблеи ООН вынесут резолюцию по защите палестинцев, сообщил постпред Палестины при ООН Рияд Мансур.
Дипломат сообщил, что представители палестинской стороны встретились с председателем Генассамблеи.
Во время нее от Арабской группы и Организации исламского сотрудничества было передано обращение с просьбой возобновить десятую сессию «Единство в пользу мира».
Мансур отметил необходимость продолжить рассмотрение просьбы о предоставлении международной защиты населению. Он отметил, что текст схож с тем, который содержался в непрошедшей в СБ ООН резолюции.