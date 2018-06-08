Бывшего сотрудника Госдепа США могут казнить за шпионаж

​​​​​​​Присяжные в США признали бывшего сотрудника Госдепартамента Кевина Мэллори виновным в шпионаже в пользу Китая.

Напомним: обвиненный в шпионаже американский дипломат дважды посещал Китай в течение первого полугодия 2017 года, а в конце июня того же года ему были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу этой страны. Как следует из материалов суда, Мэллори передал сотрудниками китайских спецслужб два документа, имеющих гриф «секретно» и один документ с грифом «совершенно секретно». Всего же, как заявляет Федеральное Бюро расследований, дипломат мог передать китайцам восемь секретных документов.