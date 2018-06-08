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 После взрыва газа в жилом доме в Хабаровский край вылетел вертолет МЧС

После взрыва газа в жилом доме в Хабаровский край вылетел вертолет МЧС
Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

 ​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

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 Бывшего сотрудника Госдепа США могут казнить за шпионаж

Бывшего сотрудника Госдепа США могут казнить за шпионаж
23:40   8 Июня 2018
Весь мир
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Бывшего сотрудника Госдепа США могут казнить за шпионаж

Бывшего сотрудника Госдепа США могут казнить за шпионаж

​​​​​​Присяжные в США признали бывшего сотрудника Госдепартамента Кевина Мэллори виновным в шпионаже в пользу Китая.

Напомним: обвиненный в шпионаже американский дипломат дважды посещал Китай в течение первого полугодия 2017 года, а в конце июня того же года ему были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу этой страны. Как следует из материалов суда, Мэллори передал сотрудниками китайских спецслужб два документа, имеющих гриф «секретно» и один документ с грифом «совершенно секретно». Всего же, как заявляет Федеральное Бюро расследований, дипломат мог передать китайцам восемь секретных документов.Бывшего сотрудника Госдепа США могут казнить за шпионаж

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Автор: Александр Люблинский
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