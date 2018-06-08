Пушков: Вопрос возвращения России в G7 будет актуален после отмены санкций

Российский сенатор Алексей Пушков назвал условия обсуждения возвращения РФ на саммит G7.

По его мнению, речь о вступлении России в данный формат является беспредметным до тех по, пока страны-участники ведут экономическую войну против нее.

Сенатор на своей странице в Twitter написал, что данный вопрос является риторическим до момента отмены антироссийских санкций.

Также Пушков заявил, что для начала переговоров западные страны должны отменить санкции. «Утром — деньги, вечером — стулья», - заключил сенатор.