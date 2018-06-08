Kyodo сообщает, что японские власти на следующей неделе собираются провести неформальные переговоры с Северной Кореей в Монголии. Они нужны для последующей организации встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и премьера Японии Синдзо Абэ.

По данным агентства Токио ищет возможности для контактов с Пхеньяном и намеревается постепенно повышать их уровень. Вторыми после этой встречи должны стать переговоры глав внешнеполитических ведомств двух государств в коне лета. Затем надеются на встречу Абэ и Ким Чен Ына на полях Восточного экономического форума в приморском городе Владивостоке, если оба будут там присутствовать.

Накануне Абэ выразил надежду на успех грядущего саммита Америка-КНДР и назвал его «историческим».

Переговоры американского лидера Дональда Трампа с Ким Чен Ыном должны пройти 12 июня 2018 года в Сингапуре.

Ранее сообщили, что президент Соединенных Штатов покинет саммит G7 утром 9 июня и сразу же направится в страну, где состоится встреча с северокорейским лидером.