После взрыва газа в жилом доме в Хабаровский край вылетел вертолет МЧС

В поселок Октябрьский Хабаровского края, где ранее в жилой пятиэтажке произошел взрыв бытового газа, вылетел вертолет Ми-8 МЧС.

Об этом в ночь на субботу сообщает региональное управление МЧС России. Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме на улице Космонавтов в поселке Октябрьский, где в результате происшествия погиб 89-летний мужчина, а еще один мужчина 63 лет получил ожоги и был госпитализирован. Также сообщалось, что взрыв на втором этаже жилой пятиэтажке стал причиной пожара в нескольких соседних квартирах. Из дома были эвакуированы 60 человек.

«В 07.40 по местному времени (что соответствует 00.40 по московскому времени) 9 июня в Ванинский район вылетел вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России», - говорится в сообщении ведомства.

Там же отмечается, что на борту вертолета находится следственная группа, спасатели ДВРПСО, оперативная группа краевого управления МЧС, психологи и сотрудники пожарной Испытательной лаборатории.

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что взрыв выбил стекла и межкомнатные перегородки в нескольких квартирах, несущие конструкции жилого дома не были повреждены.