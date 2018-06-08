Мы в соц.сетях:
Пушков: Вопрос возвращения России в G7 будет актуален после отмены санкций

Пушков: Вопрос возвращения России в G7 будет актуален после отмены санкций

 После взрыва газа в жилом доме в Хабаровский край вылетел вертолет МЧС

После взрыва газа в жилом доме в Хабаровский край вылетел вертолет МЧС
Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

 ​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии
Япония хочет организовать встречу Абэ и Ким Чен Ына — СМИ

Япония хочет организовать встречу Абэ и Ким Чен Ына — СМИ

 Бывшего сотрудника Госдепа США могут казнить за шпионаж

Бывшего сотрудника Госдепа США могут казнить за шпионаж
Пушков: Вопрос возвращения России в G7 будет актуален после отмены санкций

Пушков: Вопрос возвращения России в G7 будет актуален после отмены санкций

 После взрыва газа в жилом доме в Хабаровский край вылетел вертолет МЧС

После взрыва газа в жилом доме в Хабаровский край вылетел вертолет МЧС
Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

 ​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии
Япония хочет организовать встречу Абэ и Ким Чен Ына — СМИ

Япония хочет организовать встречу Абэ и Ким Чен Ына — СМИ

 Бывшего сотрудника Госдепа США могут казнить за шпионаж

Бывшего сотрудника Госдепа США могут казнить за шпионаж
23:26   8 Июня 2018
Россия
36

После взрыва газа в жилом доме в Хабаровский край вылетел вертолет МЧС

После взрыва газа в жилом доме в Хабаровский край вылетел вертолет МЧС

В поселок Октябрьский Хабаровского края, где ранее в жилой пятиэтажке произошел взрыв бытового газа, вылетел вертолет Ми-8 МЧС.

Об этом в ночь на субботу сообщает региональное управление МЧС России. Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме на улице Космонавтов в поселке Октябрьский, где в результате происшествия погиб 89-летний мужчина, а еще один мужчина 63 лет получил ожоги и был госпитализирован. Также сообщалось, что взрыв на втором этаже жилой пятиэтажке стал причиной пожара в нескольких соседних квартирах. Из дома были эвакуированы 60 человек.

После взрыва газа в жилом доме в Хабаровский край вылетел вертолет МЧС

«В 07.40 по местному времени (что соответствует 00.40 по московскому времени) 9 июня в Ванинский район вылетел вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России», - говорится в сообщении ведомства.

Там же отмечается, что на борту вертолета находится следственная группа, спасатели ДВРПСО, оперативная группа краевого управления МЧС, психологи и сотрудники пожарной Испытательной лаборатории.

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что взрыв выбил стекла и межкомнатные перегородки в нескольких квартирах, несущие конструкции жилого дома не были повреждены.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#мчс #россия #пожар #происшествия #чп #общество #взрыв газа #погибший #жилой дом #пятиэтажка #хабаровский край #вертолет мчс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Госдума обыграла Бундестаг в футбол Россия
Госдума обыграла Бундестаг в футбол
Счет 5:3.
19:10   8 Июня 2018
80
Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы Россия

Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы

18:50   8 Июня 2018
38
Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука» Весь мир

Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука»

17:52   8 Июня 2018
44
Жукову понравилась идея Трампа вернуть Россию в G8 Весь мир

Жукову понравилась идея Трампа вернуть Россию в G8

17:31   8 Июня 2018
468
Самое читаемое
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

 Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Красные могут повторить в столице белой России

Красные могут повторить в столице белой России

 Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7

Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7