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 После взрыва газа в жилом доме в Хабаровский край вылетел вертолет МЧС

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Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

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23:20   8 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины Степан Полторак и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили участие Киева в саммите Североатлантического альянса.

На сайте минобороны страны отмечается, что на встрече обговаривались параметры участия в саммите, который пройдет в следующем месяце.

По его словам, также были согласованы общие позиции относительно возможного привлечения представителей НАТО к проведению стратегического оборонного обзора.

Полторак добавил, что на его основе министерства спланируют стратегические цели на работу после 2020 года.

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Автор: Олег Королев
#украина #нато #столтенберг
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