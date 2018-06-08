Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины Степан Полторак и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили участие Киева в саммите Североатлантического альянса.

На сайте минобороны страны отмечается, что на встрече обговаривались параметры участия в саммите, который пройдет в следующем месяце.

По его словам, также были согласованы общие позиции относительно возможного привлечения представителей НАТО к проведению стратегического оборонного обзора.

Полторак добавил, что на его основе министерства спланируют стратегические цели на работу после 2020 года.