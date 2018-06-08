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23:22   8 Июня 2018
Весь мир
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Первая встреча нового премьера Италии с Трампом состоялась на полях саммита G7

Первая встреча нового премьера Италии с Трампом состоялась на полях саммита G7

На полях саммита G7 впервые встретились новый итальянский премьер Джузеппе Конте и американский лидер Дональд Трамп. Содержание их беседы не разглашают.

ANSA сообщает, что Трамп назвал Конте победителем. Он, в свою очередь, разместил в социальной сети Facebook снимок, где запечатлели их рукопожатие.

Подпись к нему гласит: исторический альянс, новая дружба.

Конте является новичком на встрече лидеров так называемой Большой семерки. Он также встретился с канцлером германии Ангелой Меркель и канадским премьером Джастином Трюдо. 

Американский лидер и его коллега из Франции Эммануэль Макрон пообщались «на ногах» после переноса встречи. СМИ сообщают, что они коротко обсудили тему торговли.

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Автор: Анастасия Аои
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