СМИ: Юнкер предложил Трампу уладить вопрос о пошлинах по-дружески

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил американскому президенту Дональду Трампу по-дружески уладить разногласия, возникшие в связи с вводом Соединенными Штатами пошлин на импорт стали и алюминия из европейских стран, Канады и Мексики.

Об этом в пятницу из Канады, где ранее стартовал саммит G7, сообщает агентство Reuters. При этом отмечается, что Юнкер предложил Трампу как можно скорее встретиться в Вашингтоне и совместно проанализировать ситуацию.

«Я хочу, чтобы эти проблемы были решены по-дружески», - цитирует агентство Юнкера, ссылаясь на чиновника, имя которого не называется.

Напомним: ввозные пошлины США на сталь и алюминий из европейских стран, Канады и Мексики вступили в силу с 1 июня текущего года. Европейские страны заявили о том, что ответят США аналогичными мерами. Канада, со своей стороны ввела квоты на ввоз из США сельскохозяйственной продукции, а Мексика обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) за консультациями по разрешению торгового спора с США.