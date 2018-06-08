Трамп надеется на подписание итогового заявления G7

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что лидеры «большой семерки» по итогам переговоров выпустят общее заявлении.

Французский президент Эммануэль Макро и канадский премьер Джастин Трюдо ранее сообщили, что не будут подписывать заключительное заявление без уступок Трампа по ряду вопросов.

Пресс-служба Белого дома сообщает, что Трамп выразил уверенность в том, что совместное заявление будет иметь место. Также он отметил, что встрече с Трюдо вопрос участия России в формате не поднимался.

Американский президент добавил, что обсуждаются различные варианты изменения соглашения по НАФТА. Трамп не исключает, что речь может идти о прямых двусторонних соглашениях между североамериканскими странами.