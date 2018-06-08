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 После взрыва газа в жилом доме в Хабаровский край вылетел вертолет МЧС

После взрыва газа в жилом доме в Хабаровский край вылетел вертолет МЧС
Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

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23:01   8 Июня 2018
Весь мир
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Трамп надеется на подписание итогового заявления G7

Трамп надеется на подписание итогового заявления G7

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что лидеры «большой семерки» по итогам переговоров выпустят общее заявлении.

Французский президент Эммануэль Макро и канадский премьер Джастин Трюдо ранее сообщили, что не будут подписывать заключительное заявление без уступок Трампа по ряду вопросов.

Пресс-служба Белого дома сообщает, что Трамп выразил уверенность в том, что совместное заявление будет иметь место. Также он отметил, что встрече с Трюдо вопрос участия России в формате не поднимался.

Американский президент добавил, что обсуждаются различные варианты изменения соглашения по НАФТА. Трамп не исключает, что речь может идти о прямых двусторонних соглашениях между североамериканскими странами.

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Автор: Олег Королев
#трамп #g7
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