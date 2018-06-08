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23:04   8 Июня 2018
Весь мир
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Канада и США обсудили тарифы и будущее NAFTA — СМИ

Канада и США обсудили тарифы и будущее NAFTA — СМИ

Канадский министр иностранных дел Христя Фриланд и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер на полях саммита G7 обсудили тарифы на алюминий и сталь для Канады,а также перспективы Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли.

Фриланд как и местный премьер Джастин Трюдо уже заявляла, что Канада «оскорблена» решением американской стороны по поводу повышенных пошлин на ввоз металлов. В ответ на это американский лидер Дональд Трамп напомнил о пошлинах до трехста процентов, взимаемых Канадой с молока и продукции из него от Соединенных Штатов.

В свою очередь Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой вступило в силу в 1994 году. Однако по требованию Трампа государства стали проводить консультации о его фактическом перезаключении. Накануне он заявил, что американская сторона не исключают возможность свертывания NAFTA. Одной из причин является то, что соглашение с точки зрения Соединенных Штатов просто «ужасное». 

Канал CNN, сообщивший о беседе по этим существенным вопросам, не уточнил достигли ли стороны значительного прогресса в их решении.

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Автор: Анастасия Аои
#сша #экономика #трамп #канада #весь мир #пошлины #трюдо #nafta #фриланд #g7
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