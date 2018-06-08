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Весь мир
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СМИ: Работу одного из аэропортов Рио-де-Жанейро приостановили из-за перестрелки

СМИ: Работу одного из аэропортов Рио-де-Жанейро приостановили из-за перестрелки

В работе одного из аэропортов Рио-де-Жанейро в пятницу был сделан перерыв из-за перестрелки между полицейскими и преступниками, произошедшей неподалеку.

Об этом в ночь на субботу сообщает телеканал Globo, отмечая, что перерыв в работе воздушной гавани продлился около 20 минут и не вызвал задержки рейсов, так как по бразильским законам опоздание самолета менее чем на полчаса не считается задержкой рейса.

Инцидент с перестрелкой произошел поблизости от аэропорта Сантос Дюмон, который является вторым по значимости в бразильской столице и ориентирован в основном на рейсы внутри страны. 

Также сообщается, что противостояние полицейских и преступников привели к остановке работы местной канатной дороги, ведущей на одну из главных достопримечательностей Рио-де-Жанейро – гору Сахарная голова. В результате происшествия на вершине горы застряли порядка ста туристов.

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Автор: Александр Люблинский
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