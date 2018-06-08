В стычках с израильскими военными на границе Газы погибли четыре человека

В столкновениях на границе сектора Газа погибли четверо палестинцев, сообщил пресс-секретарь минздрава анклава Ашраф аль-Кидра.

С начала «Великого марша возвращения», начатого в конце марта, в стычках с израильтянами погибли более 120 палестинцев, тысячи пострадали от газа и пуль.

Представитель палестинского минздрава сообщил РИА «Новости», что ранения получили 618 человек, из них восемь - с тяжелыми травмами.

Согласно данным израильской стороны, в акциях протеста участвуют почти десять тысяч палестинцев, которые кидают камни, жгут шины и используют взрывные устройства, а также пускают шары и воздушные змеи для того, чтобы вызвать пожары. Армия Израиля признает, что использует не только спецсредства, но и огнестрельное оружие.