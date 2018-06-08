Мэй призвала лидеров G7 воздержаться от начала торговой войны

Press Association сообщает, что британский премьер Тереза Мэй призвала американского лидера Дональда Трампа и глав европейских государств воздержаться от начала войны в торговой сфере.

Она выступила на рабочем заседании с предупреждением о том, что решение американской стороны по поводу пошлин европейские страны встретят ответными мерами, но при этом Соединенное Королевство обеспокоено одобренными Еврокомиссией пошлинами на ввоз товаров из США на сумму 2,8 миллиарда евро.

В публикации агенства говорится, что по этой причине Мэй старается убедить лидеров так называемой Большой семерки оказать большее давление на КНР, чтобы Пекин сократил избыточное производство стали.

Соединенные Штаты ввели новые повышенные пошлины на ввоз алюминия и стали, обвиняя некоторые страны в ведении нечестной торговли с ними. Новые тарифы действуют, в частности, для государств Европейского союза. ЕС 6 июня объявил о введении ответных мер в начале июля этого года.

Ранее СМИ сообщали, что Мэй проведет официальные встречи только с шестью лидерами. Уточняли, что в рамках саммита «Большой семерки» она не станет проводить встречу с Трампом.