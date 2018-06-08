Мы в соц.сетях:
Пушков: Вопрос возвращения России в G7 будет актуален после отмены санкций

Пушков: Вопрос возвращения России в G7 будет актуален после отмены санкций

 После взрыва газа в жилом доме в Хабаровский край вылетел вертолет МЧС

После взрыва газа в жилом доме в Хабаровский край вылетел вертолет МЧС
Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

 ​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии
Япония хочет организовать встречу Абэ и Ким Чен Ына — СМИ

Япония хочет организовать встречу Абэ и Ким Чен Ына — СМИ

 Бывшего сотрудника Госдепа США могут казнить за шпионаж

Бывшего сотрудника Госдепа США могут казнить за шпионаж
Пушков: Вопрос возвращения России в G7 будет актуален после отмены санкций

Пушков: Вопрос возвращения России в G7 будет актуален после отмены санкций

 После взрыва газа в жилом доме в Хабаровский край вылетел вертолет МЧС

После взрыва газа в жилом доме в Хабаровский край вылетел вертолет МЧС
Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

Министр обороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

 ​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии
Япония хочет организовать встречу Абэ и Ким Чен Ына — СМИ

Япония хочет организовать встречу Абэ и Ким Чен Ына — СМИ

 Бывшего сотрудника Госдепа США могут казнить за шпионаж

Бывшего сотрудника Госдепа США могут казнить за шпионаж
22:39   8 Июня 2018
Весь мир
52

Мэй призвала лидеров G7 воздержаться от начала торговой войны

Мэй призвала лидеров G7 воздержаться от начала торговой войны

Press Association сообщает, что британский премьер Тереза Мэй призвала американского лидера Дональда Трампа и глав европейских государств воздержаться от начала войны в торговой сфере.

Она выступила на рабочем заседании с предупреждением о том, что решение американской стороны по поводу пошлин европейские страны встретят ответными мерами, но при этом Соединенное Королевство обеспокоено одобренными Еврокомиссией пошлинами на ввоз товаров из США на сумму 2,8 миллиарда евро.

В публикации агенства говорится, что по этой причине Мэй старается убедить лидеров так называемой Большой семерки оказать большее давление на КНР, чтобы Пекин сократил избыточное производство стали.

Соединенные Штаты ввели новые повышенные пошлины на ввоз алюминия и стали, обвиняя некоторые страны в ведении нечестной торговли с ними. Новые тарифы действуют, в частности, для государств Европейского союза. ЕС 6 июня объявил о введении ответных мер в начале июля этого года.

Ранее СМИ сообщали, что Мэй проведет официальные встречи только с шестью лидерами. Уточняли, что в рамках саммита «Большой семерки» она не станет проводить встречу с Трампом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#евросоюз #великобритания #сша #экономика #политика #трамп #канада #саммит #мэй #весь мир #торговля #g7 #торговая война
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Госдума обыграла Бундестаг в футбол Россия
Госдума обыграла Бундестаг в футбол
Счет 5:3.
19:10   8 Июня 2018
80
Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы Россия

Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы

18:50   8 Июня 2018
38
Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука» Весь мир

Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука»

17:52   8 Июня 2018
44
Жукову понравилась идея Трампа вернуть Россию в G8 Весь мир

Жукову понравилась идея Трампа вернуть Россию в G8

17:31   8 Июня 2018
471
Самое читаемое
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

 Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Красные могут повторить в столице белой России

Красные могут повторить в столице белой России

 Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7

Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7