США надеются, что КНДР получит финансовую помощь от соседних стран

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в пятницу, что американская сторона предполагает, что Северная Корея на первоначальном этапе сможет получить финансовую помощь от соседних государств.

Об этом он заявил в интервью YTN Korea. Стенограмму беседы в пятницу приводит пресс-служба Госдепа.

«Мы рассчитываем на то, что страны региона предоставят первоначальную финансовую поддержку», - говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США рассказал, что в беседе с ним северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о готовности Пхеньяна провести ядерное разоружение.

Напомним: 12 июня в Сингапуре состоится первый в истории двусторонний саммит США – КНДР. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешность предстоящих переговоров. В то де время Майк Помпео заявил, что, если встреча Трамп и Ким Чен Ына пройдет недостаточно успешно, США готовы ужесточить санкции против Северной Кореи.