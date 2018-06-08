Европейская федерация журналистов призвала Киев прекратить преследовать СМИ

Европейская федерация журналистов по итогам съезда в Лиссабоне приняла резолюцию, в которой выразила обеспокоенность в связи с угрозами в отношении журналистов на Украине.

В заявлении организации подчеркивается, что ежегодный съезд ЕФЖ осуждает растущее вербальное насилие в отношении журналистов в Украине. Руководящему комитету поручено всестороннее помочь украинским коллегам и решительно осудить кампанию запугивания со стороны украинских чиновников, а также призвать украинские власти к прекращению преследования работников СМИ.

Отмечается, что операция украинских властей с постановочным убийством Аркадия Бабченко серьезно влияет на доверие к журналистам тем фактом, что общественность намеренно вводится в заблуждение пропагандистской операцией.

В сообщении подчеркивается, что съезд поручает управляющему комитету возобновить «красную линию» Европейской и Международной федерации журналистов в случае ЧС, а также обратиться к правительствам РФ и Украины с просьбой защитить работающих в регионе журналистов.