Трамп: На переговорах с Канадой по торговым пошлинам достигнут прогресс

​​​​​​Американо-канадские переговоры по урегулированию ситуации в торговле и отмене пошлин на импорт продвигаются успешно, в ходе консультаций на полях саммита G7 по тому вопросу уже достигнут серьезный прогресс.

«Джастин согласился отменить все пошлины и все торговые барьеры между Канадой и Соединенными Штатами, я очень счастлив в связи с этим», - пошутил американский президент.

При этом он отметил, что, на самом деле, работа над отменой ввозных пошлин ведется, и отношения между США и Канадой в настоящее время «отличные».

Ранее на саммите G7 Трамп уже высказывался на тему «несправедливых» пошлин, которые Канада ввела на американскую молоченую продукцию, отметив, что этим шагом канадские власти нанесли ущерб фермерам в США и уничтожая американское сельское хозяйство.