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22:14   8 Июня 2018
Весь мир
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Трамп: На переговорах с Канадой по торговым пошлинам достигнут прогресс

Трамп: На переговорах с Канадой по торговым пошлинам достигнут прогресс

​​​​​Американо-канадские переговоры по урегулированию ситуации в торговле и отмене пошлин на импорт продвигаются успешно, в ходе консультаций на полях саммита G7 по тому вопросу уже достигнут серьезный прогресс.

«Джастин согласился отменить все пошлины и все торговые барьеры между Канадой и Соединенными Штатами, я очень счастлив в связи с этим», - пошутил американский президент.

При этом он отметил, что, на самом деле, работа над отменой ввозных пошлин ведется, и отношения между США и Канадой в настоящее время «отличные».

Трамп: На переговорах с Канадой по торговым пошлинам достигнут прогресс

Ранее на саммите G7 Трамп уже высказывался на тему «несправедливых» пошлин, которые Канада ввела на американскую молоченую продукцию, отметив, что этим шагом канадские власти нанесли ущерб фермерам в США и уничтожая американское сельское хозяйство.

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Автор: Александр Люблинский
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