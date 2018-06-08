Премьеры Канады и Японии отметили важность денуклеаризации Корейского полуострова

Пресс-служба главы правительства Канады сообщила, что канадский премьер Джастин Трюдо и его коллега из Японии Синдзо Абэ побеседовали на полях саммита G7.

Они отметили, что лидерам так называемой Большой семерки важно продолжать прикладывать совместные усилия для решения вопросов по глобальной безопасности, в частности, речь идет о денуклеаризации КНДР.

Абэ и Трюдо пришли к договоренности по усилению сотрудничества в области технологий и инвестиций. Помимо этого, они обсудили торговые вопросы, а также социальные и экологические.

Канадский премьер встретился и с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они уделили внимание и вопросам, касающимся взаимоотношений с Российской Федерацией и Северной Кореей.