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 Великобритания следит за действиями России в Арктике

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 Великобритания следит за действиями России в Арктике

Великобритания следит за действиями России в Арктике
1:00   9 Июня 2018
Весь мир
39

Великобритания следит за действиями России в Арктике

Великобритания следит за действиями России в Арктике

Великобритания обеспокоена расширением Россией деятельности в Арктике, заявил замминистра обороны страны Марк Ланкастер.

По словам британского чиновника, российское арктическое командование расширило военное присутствие и активность на Крайнем Севере.

Он отметил, что российские подводные лодки стали патрулировать воды Северной Атлантики чаще. Россия также регулярно проводит проводит в регионе учения стратегических бомбардировщиков.

Ланкастер подчеркнул, что данные действия законны и соответствуют всем действующим международным конвенциям. По его словам, в Лондоне будут обеспокоены в случае, если Россия изменит подход и будет препятствовать навигации Великобритании на Крайнем Севере.

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Автор: Олег Королев
#россия #великобритания #арктика
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