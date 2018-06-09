Великобритания следит за действиями России в Арктике

Великобритания обеспокоена расширением Россией деятельности в Арктике, заявил замминистра обороны страны Марк Ланкастер.

По словам британского чиновника, российское арктическое командование расширило военное присутствие и активность на Крайнем Севере.

Он отметил, что российские подводные лодки стали патрулировать воды Северной Атлантики чаще. Россия также регулярно проводит проводит в регионе учения стратегических бомбардировщиков.

Ланкастер подчеркнул, что данные действия законны и соответствуют всем действующим международным конвенциям. По его словам, в Лондоне будут обеспокоены в случае, если Россия изменит подход и будет препятствовать навигации Великобритании на Крайнем Севере.