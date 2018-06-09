​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

Министерство иностранных дел Украины опровергло в пятницу появившиеся ранее в СМИ сообщения о гибели украинских граждан во время сплава по реке в Грузии.

Об этом сообщила представитель ведомства Марьяна Беца, написав в своем микроблоге Twitter:

«Обновления по трагедии в Грузии: по информации официальных органов, граждан Украины среди погибших-пострадавших в горах Грузии нет».

Напомним: ранее в СМИ появились сообщения о трагедии в Аджарии, где, сплавляясь по бурной реке на надувных лодках погибли четверо туристов. Отмечалось, что среди погибших один гражданин Грузии и трое украинцев.

Подробностей о трагедии во время рафтинга в Грузии на данный момент не поступало.