Почти 90 тысяч человек сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сообщила, что 88,5 тысячи человек сдадут устную часть единого государственного экзамена по иностранным языкам.

Из них 85 тысяч человек записались на экзамен по английскому языку, 1898 человек на немецкий, 1048 человек на французский и в меньшинстве остался испанский, на его сдачу придут 184 человека.

Результаты объявят не позже 5 июля.

Сообщают, что устную часть сдают за четверть часа. Решение о ее сдаче участник принимает добровольно. Раздел «Говорение» ввели в ЕГЭ по иностранным языкам три года назад.

Основной период ЕГЭ в этом году проходит с 28 мая по 2 июля.

Накануне стало известно, что выпускникам некоторых российских школ предложат сдавать единый госэкзамен по финскому языку. Речь идет о тех, что находятся вблизи российско-финской границы. По мнению ряда депутатов, это новшество поспособствует развитию политических и экономических отношений между государствами. Они отметили, что отношения сторон продолжают крепнуть.