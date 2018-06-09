Мы в соц.сетях:
Почти 90 тысяч человек сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

Почти 90 тысяч человек сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

 Эрмитаж приобрел картину Кифера «Аврора» за 63,75 миллиона рублей

Эрмитаж приобрел картину Кифера «Аврора» за 63,75 миллиона рублей
​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

 ​​​​​​​СЦКК: Мирный житель ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

​​​​​​​СЦКК: Мирный житель ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
Трамп: На переговорах с Канадой по торговым пошлинам достигнут прогресс

Трамп: На переговорах с Канадой по торговым пошлинам достигнут прогресс

 Великобритания следит за действиями России в Арктике

Великобритания следит за действиями России в Арктике
Почти 90 тысяч человек сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

Почти 90 тысяч человек сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

 Эрмитаж приобрел картину Кифера «Аврора» за 63,75 миллиона рублей

Эрмитаж приобрел картину Кифера «Аврора» за 63,75 миллиона рублей
​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

 ​​​​​​​СЦКК: Мирный житель ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

​​​​​​​СЦКК: Мирный житель ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
Трамп: На переговорах с Канадой по торговым пошлинам достигнут прогресс

Трамп: На переговорах с Канадой по торговым пошлинам достигнут прогресс

 Великобритания следит за действиями России в Арктике

Великобритания следит за действиями России в Арктике
0:57   9 Июня 2018
Россия
33

Почти 90 тысяч человек сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

Почти 90 тысяч человек сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сообщила, что 88,5 тысячи человек сдадут устную часть единого государственного экзамена по иностранным языкам.

Из них 85 тысяч человек записались на экзамен по английскому языку, 1898 человек на немецкий, 1048 человек на французский и в меньшинстве остался испанский, на его сдачу придут 184 человека.

Результаты объявят не позже 5 июля.

Сообщают, что устную часть сдают за четверть часа. Решение о ее сдаче участник принимает добровольно. Раздел «Говорение» ввели в ЕГЭ по иностранным языкам три года назад. 

Основной период ЕГЭ в этом году проходит с 28 мая по 2 июля.

Накануне стало известно, что выпускникам некоторых российских школ предложат сдавать единый госэкзамен по финскому языку. Речь идет о тех, что находятся вблизи российско-финской границы. По мнению ряда депутатов, это новшество поспособствует развитию политических и экономических отношений между государствами. Они отметили, что отношения сторон продолжают крепнуть.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#россия #общество #образование #рособрнадзор #школа #егэ #экзамен #иностранный язык #выпускник
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Госдума обыграла Бундестаг в футбол Россия
Госдума обыграла Бундестаг в футбол
Счет 5:3.
22:10   8 Июня 2018
74
Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы Россия

Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы

21:50   8 Июня 2018
38
Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука» Весь мир

Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука»

20:52   8 Июня 2018
44
Жукову понравилась идея Трампа вернуть Россию в G8 Весь мир

Жукову понравилась идея Трампа вернуть Россию в G8

20:31   8 Июня 2018
356
Самое читаемое
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

 Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Красные могут повторить в столице белой России

Красные могут повторить в столице белой России

 Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7

Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7