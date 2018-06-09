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0:41   9 Июня 2018
Весь мир
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Соединенные Штаты продлили на год санкции против властей Белоруссии

Соединенные Штаты продлили на год санкции против властей Белоруссии

Американский президент Дональд Трамп продлил действие санкций в отношении членов белорусского правительства и ряда белорусских граждан сроком еще на год.

Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома сообщают СМИ.

Напомним: антибелорусские санкции были введены Соединенными Штатами в марте 2006 года после того, как в Белоруссии прошли выборы, которые Вашингтон посчитал недемократичным. 

Санкции были введены в отношении ряда лиц, по мнению американских чиновников, подрывавших демократические процессы в стране. Также под санкции США попали лица, имеющие отношение, по мнению Вашингтона, к нарушению прав человека. 

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Автор: Александр Люблинский
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