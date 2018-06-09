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0:38   9 Июня 2018
Весь мир
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Глава МИД Канады прокомментировала идею Трампа вернуть Россию в G7

Глава МИД Канады прокомментировала идею Трампа вернуть Россию в G7

Идея американского лидера Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7 не поднималась во время рабочих дискуссиях, сообщила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

Глава канадского МИД отметила, что вопрос не поднимался за столом G7. При этом она подчеркнула, что канадская сторона обсуждала данный вопрос с союзниками по формату во время отдельных встреч.

Она сообщила, что Канада выступает против возвращения РФ в данный формат. Фриланд добавила, что работа над общим официальным заявлением по итогам саммита продолжается.

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Автор: Олег Королев
#россия #канада #g7
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