Меркель и Трюдо обсудили взаимоотношения с РФ и КНДР

Пресс-службы главы правительства Канады сообщила, что канадский премьер Джастин Трюдо побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G7.

В заявлении сказано, что они обменялись мнениями по вопросам безопасности в мире, отметили важность соблюдения имеющихся правил международной торговли, а также обсудили Российскую Федерацию и Северную Корею. Затронули и глобальные проблемы: загрязнение мирового океана, изменение климата, вопросы гендерного равенства.

Также стало известно, что лидеры Соединенных Штатов и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон на полях саммита G7 пообщались «на ногах» после переноса встречи. Сообщили, что они кратко обсудили тему торговли.