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0:31   9 Июня 2018
Весь мир
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Меркель и Трюдо обсудили взаимоотношения с РФ и КНДР

Меркель и Трюдо обсудили взаимоотношения с РФ и КНДР

Пресс-службы главы правительства Канады сообщила, что канадский премьер Джастин Трюдо побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G7.

В заявлении сказано, что они обменялись мнениями по вопросам безопасности в мире, отметили важность соблюдения имеющихся правил международной торговли, а также обсудили Российскую Федерацию и Северную Корею. Затронули и глобальные проблемы: загрязнение мирового океана, изменение климата, вопросы гендерного равенства.

Также стало известно, что лидеры Соединенных Штатов и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон на полях саммита G7 пообщались «на ногах» после переноса встречи. Сообщили, что они кратко обсудили тему торговли.

Меркель и Трюдо обсудили взаимоотношения с РФ и КНДР

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Автор: Анастасия Аои
#россия #меркель #германия #кндр #политика #трамп #канада #саммит #весь мир #трюдо #g7
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