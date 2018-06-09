Канцлер Германии выступила против возвращения России в G8

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против возвращения России в формат «Большой восьмерки», сообщает канал ZDF.

Немецкий лидер заявила, что присоединение Москвы к G8 не имеет смысла до разрешения ситуации на Украине. Соответствующее заявление подержали Канада, Франция и представители ЕС.

На минувшей неделе канцлер Германии отказалась обсуждать восстановления статуса члена «Большой восьмерки». По ее словам, подобный маневр невозможен из-за якобы имевшего места нарушения международного права Москвой.

Меркель выразила свою позицию после того, как американский лидер Дональд Трамп предложил пригласить Россию на саммит G7 в канадском Квебеке.