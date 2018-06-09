Мы в соц.сетях:
Почти 90 тысяч человек сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

Почти 90 тысяч человек сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

 Эрмитаж приобрел картину Кифера «Аврора» за 63,75 миллиона рублей

Эрмитаж приобрел картину Кифера «Аврора» за 63,75 миллиона рублей
​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

 ​​​​​​​СЦКК: Мирный житель ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

​​​​​​​СЦКК: Мирный житель ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
Трамп: На переговорах с Канадой по торговым пошлинам достигнут прогресс

Трамп: На переговорах с Канадой по торговым пошлинам достигнут прогресс

 Великобритания следит за действиями России в Арктике

Великобритания следит за действиями России в Арктике
Почти 90 тысяч человек сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

Почти 90 тысяч человек сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

 Эрмитаж приобрел картину Кифера «Аврора» за 63,75 миллиона рублей

Эрмитаж приобрел картину Кифера «Аврора» за 63,75 миллиона рублей
​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

​​​​​​​МИД Украины опроверг гибель украинских туристов в Грузии

 ​​​​​​​СЦКК: Мирный житель ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

​​​​​​​СЦКК: Мирный житель ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
Трамп: На переговорах с Канадой по торговым пошлинам достигнут прогресс

Трамп: На переговорах с Канадой по торговым пошлинам достигнут прогресс

 Великобритания следит за действиями России в Арктике

Великобритания следит за действиями России в Арктике
0:26   9 Июня 2018
Весь мир
54

МИД Канады: G7 полностью поддерживает Трампа перед саммитом США – КНДР

МИД Канады: G7 полностью поддерживает Трампа перед саммитом США – КНДР

Лидеры «Большой Семерки» намерены выразить президенту США Дональду Трампу единодушную поддержку перед его поездкой в Сингапур на переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом в пятницу на пресс-конференции на полях открывшегося саммита G7 заявила глава канадского Министерства иностранных дел Христя Фриланд.

Говоря о предстоящей встрече американского президента Дональда Трампа с лидером КНДР в Сингапуре, которая назначена на 12 июня, Фриланд отметила:

«У нас есть хорошая возможность поговорить с президентом Трампом перед его поездкой и выразить ему нашу поддержку».

МИД Канады: G7 полностью поддерживает Трампа перед саммитом США – КНДР

Напомним: ранее сам Трамп заявил, что надеется на успешность первых в истории американо-северокорейских переговоров, и отметил, что. Если они увенчаются успехом, возможно он отменит политику «максимального давления» на КНДР. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #политика #трамп #саммит #весь мир #поддержка #g7 #мид канады #хористя фриланд #сша - кндр
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Госдума обыграла Бундестаг в футбол Россия
Госдума обыграла Бундестаг в футбол
Счет 5:3.
22:10   8 Июня 2018
74
Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы Россия

Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы

21:50   8 Июня 2018
38
Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука» Весь мир

Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука»

20:52   8 Июня 2018
44
Жукову понравилась идея Трампа вернуть Россию в G8 Весь мир

Жукову понравилась идея Трампа вернуть Россию в G8

20:31   8 Июня 2018
356
Самое читаемое
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

 Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Красные могут повторить в столице белой России

Красные могут повторить в столице белой России

 Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7

Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7