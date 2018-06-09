МИД Канады: G7 полностью поддерживает Трампа перед саммитом США – КНДР

Лидеры «Большой Семерки» намерены выразить президенту США Дональду Трампу единодушную поддержку перед его поездкой в Сингапур на переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом в пятницу на пресс-конференции на полях открывшегося саммита G7 заявила глава канадского Министерства иностранных дел Христя Фриланд.

Говоря о предстоящей встрече американского президента Дональда Трампа с лидером КНДР в Сингапуре, которая назначена на 12 июня, Фриланд отметила:

«У нас есть хорошая возможность поговорить с президентом Трампом перед его поездкой и выразить ему нашу поддержку».

Напомним: ранее сам Трамп заявил, что надеется на успешность первых в истории американо-северокорейских переговоров, и отметил, что. Если они увенчаются успехом, возможно он отменит политику «максимального давления» на КНДР.