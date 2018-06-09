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 Эрмитаж приобрел картину Кифера «Аврора» за 63,75 миллиона рублей

Эрмитаж приобрел картину Кифера «Аврора» за 63,75 миллиона рублей
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0:11   9 Июня 2018
Россия
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Эрмитаж приобрел картину Кифера «Аврора» за 63,75 миллиона рублей

Эрмитаж приобрел картину Кифера «Аврора» за 63,75 миллиона рублей

Согласно материалам, размещенным на портале государственных закупок, Эрмитаж приобрел картину Ансельма Кифера «Аврора» за 63,75 миллиона рублей. Произведение искусства должны передать не позднее конца лета.

Сообщают, что 76,25 тысячи евро оплатит поставщику некий жертвователь.

СМИ в конце 2017 года заявили о покупке, но стоимость на тот момент времени не разглашалась.

Напомним, что тем временем в российской столице организовали первую выставку нашумевшео стрит-арт художника Бэнкси из Соединенного Королевства с более чем сотней работ. Она продлится до 2 сентября.

Накануне также сообщили об открытии международного фестиваля «Мир русского театра» в Берлине.   

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Автор: Анастасия Аои
#россия #культура #общество #аврора #эрмитаж #искусство #картина #кифер
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