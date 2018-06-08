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23:59   8 Июня 2018
Россия
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Более 30 детей из лагеря на Урале попали в больницу с признаками кишечной инфекции

Более 30 детей из лагеря на Урале попали в больницу с признаками кишечной инфекции

Прокуратура Свердловской области сообщает о том, что 33 ребенка из детского летнего лагеря «Сосновый бор» в городе Кушва были госпитализированы в пятницу с признаками кишечной инфекции.

Отмечается, что детей со схожими симптомами: рвотой, болью в животе и недомоганием, доставили в пятницу в городскую больницу. Всем 33 детям была оказана необходимая медицинская помощь, медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

В лагере в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение причины массового заболевания детей, проводятся лабораторные исследования, лагерь проверяется на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при организации детского питания.

Для проведения проверки прокуратура Свердловской области привлекла специалистов Роспотребнадзора, которые отобрали пробы продуктов в лагерном пищеблоке и в настоящее время исследуют их в лабораторных условиях. По результатам проверке в случае необходимости будут приняты соответствующие меры.

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Автор: Александр Люблинский
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