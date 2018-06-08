СМИ: ПВО Саудовской Аравии сбили две ракеты, выпущенные из Йемена

Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила в пятницу две выпущенные с территории Йемена ракеты.

Об этом со ссылкой на командование аравийской коалиции сообщает местный телеканал Sky News Arabia, отмечая, что одна из сбитых ракет упала на йеменской территории, а вторую сбили над пустынным приграничным районом страны.

Также сообщается, что баллистические ракеты йеменские мятежники выпустили две баллистические ракеты в направлении города Наджарн в Саудовской Аравии. Никакого ущерба они не нанесли.

Напомним: за последнее время йеменские хуситы значительно увеличили активность, выпустив по территории соседней Саудовской Аравии более ста ракет, в том числе и баллистических.