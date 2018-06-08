Банкам стран ЕС могут запретить операции с швейцарскими акциями

Швейцария пригрозила странам Европейского союза запретом на операции с акциями швейцарских компаний, в случае если Брюссель до начала декабря не продлит признание эквивалентности швейцарского биржевого права.

Еврокомиссию пытаются убедить продлить его на неограниченный период времени. Ранее она предоставила признание только на один год. Его срок уже истекает и если ЕК не признает биржевое право вовремя, Швейцария примет постановление о том, что заграничные площадки, осуществляющие торговлю швейцарскими акциями, также обязаны получать спецразрешение. Европейские его не получат.

По мнению швейцарской стороны, необходимо защищать отечественную биржевую инфраструктуру.

Весной агенство Deloitte Digital обнародовало перечень стран-лидеров цифрового банкинга среди 38 государств европейского, африканского и ближневосточного региона. Исследование охватило 238 банков и финансовых организаций. В пятерку вошла Швейцария. В так называемом топе также находилась Российская Федерация.