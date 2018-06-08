​​​​​​​СЦКК: Мирный житель ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

​​​​​​​ В селе Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины ранение получил мирный житель.

«Сегодня в 19.00 минометному обстрелу со стороны ВСУ подвергся населенный пункт Саханка… В результате обстрела легкое ранение получил мирный житель», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в ходе обстрела в пятницу 8 июня украинские силовики выпустили по Саханке девять мин 120- и 82-миллиметрового калибра.