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Российские учителя пройдут аттестацию по новой системе в 2020 году

Российские учителя пройдут аттестацию по новой системе в 2020 году

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23:22   8 Июня 2018
Россия
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Российские учителя пройдут аттестацию по новой системе в 2020 году

Российские учителя пройдут аттестацию по новой системе в 2020 году

Министр просвещения России Ольга Васильева 8 июня в интервью для канала «Россия 24» сообщила, что все российские учителя в 2020 году пройдут аттестацию в рамках системы учительского роста в новом формате.

Она уточнила, что пробная аттестация состоится уже в июне. 

Создание такой системы — предложение российского лидера Владимира Путина. Его он обнародовал почти три года назад. Апробацию начали в прошлом году.

Накануне Васильева также заявила, что в учебных заведениях могут появиться смешанные уроки с обучающей программой, которая включает цифровые технологии. Один из важнейших пунктов в данном случае —переподготовка преподавателей.

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Автор: Анастасия Аои
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