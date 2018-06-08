Хлопок газа произошел в жилом доме в Хабаровском крае, погиб один человек
Один человек погиб и один пострадал в поселке Октябрьский Хабаровского края, в результате хлопка газа в жилом доме.
Об этом в пятницу вечером со ссылкой на собственный источник в краевых экстренных службах сообщает агентство ТАСС.
«В результате хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажке в поселке Октябрьский в Хабаровском крае погиб один человек, еще один пострадал», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в результате взрыв на втором этаже здания началось возгорание. В квартире, где произошел хлопок, выбило межкомнатные перегородки, а в тех ближайших квартирах выбило стекла.
В то же время отмечается, что несущие конструкции жилого дома в результате взрыва повреждены не были. Начавшийся пожар к настоящему моменту потушен.