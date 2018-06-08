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23:03   8 Июня 2018
Весь мир
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Международный фестиваль «Мир русского театра» открылся в Берлине 8 июня

Международный фестиваль «Мир русского театра» открылся в Берлине 8 июня

На протяжении пяти дней, начиная с 8 июня, русскоязычные театры из разных государств будут показывать в Берлине свои лучшие спектакли для всех желающих.

Так хотят сделать более популярным русское театральное искусство, а также преодолеть преграды в культурном диалоге и, что немаловажно, поддержать русские театральные коллективы за границей.

Мероприятие проходит в культурном центре «Адмиралспаласт». Поучаствуют в нем восемь театров. Страны-участницы: Германия, Соединенное Королевство, Дания, Польша, Израиль, Швейцария и Соединенные Штаты. Такую информацию передает ТАСС.

Сообщают, что в программе есть и детский спектакль. Театр сценической классики из Цюриха представит «Дюймовочку». Ее исполнят самые юные артисты.

В рамках события международного формата проведут специальные мастер-классы театральных критиков и режиссеров, организуют обсуждения представленных спектаклей. 

В мае завершился фестиваль оперы и культуры «Русские белые ночи», проходивший в Ванкувере. Выступили фольклорные ансамбли, продемонстрировали постановки классических произведений русской литературы.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #германия #берлин #театр #культура #общество #весь мир #фестиваль #спектакль #русский театр
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