Путин выразил надежду, что гости ЧМ-2018 получат удовольствие от знакомства с Россией

Президент России Владимир Путин выступил в пятницу с видеообращением в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу, который стартует в нашей стране 14 июня.

В частности, российский президент поприветствовал, вех, кто уже приехал в Россию – футболистов и поклонников футбола, и тех, кто еще только собирается в нашу страну. Также путин заявил, что Россия приложила все усилия для того, чтобы участники предстоящего футбольного первенства и его гости почувствовали себя как дома и получили незабываемые ощущения.

«Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией», - подчеркнул глава государства.

Видеообращение Владимира Путина опубликовано на официальном сайте Кремля. Чемпионат мира по футболу в России продлится с 14 июня по 15 июля. Первый матч турнира между сборными России и Саудовской Аравии пройдет в Москве на стадионе «Лужники».