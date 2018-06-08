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22:48   8 Июня 2018
Россия
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Путин выразил надежду, что гости ЧМ-2018 получат удовольствие от знакомства с Россией

Путин выразил надежду, что гости ЧМ-2018 получат удовольствие от знакомства с Россией

Президент России Владимир Путин выступил в пятницу с видеообращением в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу, который стартует в нашей стране 14 июня.

В частности, российский президент поприветствовал, вех, кто уже приехал в Россию – футболистов и поклонников футбола, и тех, кто еще только собирается в нашу страну. Также путин заявил, что Россия приложила все усилия для того, чтобы участники предстоящего футбольного первенства и его гости почувствовали себя как дома и получили незабываемые ощущения.

«Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией», - подчеркнул глава государства.

Путин выразил надежду, что гости ЧМ-2018 получат удовольствие от знакомства с Россией

Видеообращение Владимира Путина опубликовано на официальном сайте Кремля. Чемпионат мира по футболу в России продлится с 14 июня по 15 июля. Первый матч турнира между сборными России и Саудовской Аравии пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

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Автор: Александр Люблинский
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