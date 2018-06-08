Полеты бомбардировщиков США В-1B приостановили из-за проблем с катапультированием

Представитель американских Военно-воздушных сил майор Уильям Рассел сообщил о приостановке полетов стратегических сверхзвуковых бомбардировщиков с крылом изменяемой стреловидности В-1B Lancer 7 июня. Причиной стали проблемы с катапультированием.

Их обнаружили во время расследования по безопасности после экстренной посадки самолета B-1B в Мидлэнд (Техас).

Накануне стало известно, что СМИ Соединенных Штатов назвали модернизированные дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, оснащенные противокорабельными почти неуловимыми ракетами Х-32 способными ликвидировать практически все известные сейчас средства радиоэлектронной борьбы, «проклятьем» американских Военно-морских сил. Его версии до улучшения уже зарекомендовали себя как «убийцы авианосцев».