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22:33   8 Июня 2018
Весь мир
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Трамп и Макрон пообщались «на ногах» на саммите G7

Трамп и Макрон пообщались «на ногах» на саммите G7

Президенты США Дональд Трамп и Франции и Эммануэль Макрон встретились на полях саммита G7 в Канаде и пообщались «на ногах» после переноса встречи и взаимной критики из-за торгового спора.

Об этом журналистам рассказала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, отметив, что лидеры США и Франции планируют провести на саммите «Большой Семерки» полноценную встречу.

Также Сандерс рассказала, что Трамп и Макрон на одной из встреч лидеров «Семерки» вдвоем отошли в сторону, обменялись приветствиями и коротко переговорили на тему торговли.

«Мы ожидаем, что сегодня во второй половине дня будет дополнительная встреча», - добавила пресс-секретарь Трампа.

Напомним: ранее в пятницу Белый дом заявил о том, что запланированная встреча президент США Дональда Трампа с французским лидером Эммануэля Макрона переносится, из-за затянувшегося прибытия Трампа в Канаду.

Трамп и Макрон пообщались «на ногах» на саммите G7

В течение нескольких предшествующих дней оба они и Трамп, и Макрон сделали по несколько высказываний относительно возникшего торгового спора, в частности Макрон заявил, что после ввода США пошлин на импорт металлов намерен защищать французских производителей и рабочих, и планирует убедить Трампа в неправильности решения о вводе пошлин. Трамп, со своей стороны, критиковал Макрона и Францию за «неправильную» торговую политику.

Трамп и Макрон пообщались «на ногах» на саммите G7

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Автор: Александр Люблинский
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