Госдума обыграла Бундестаг в футбол

Счет 5:3.

Сборная Госдумы, под руководством депутата и тренера Валерия Газзаева, победила парламентариев из Бундестага, играя на домашнем поле в Москве. Первый гол в ворота немцев забил депутат Александр Брыксин. Он мастер спорта по вольной борьбе, вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и президент Федерации спортивной борьбы Кемеровской области. Удвоил счет на табло депутат, боксер Дмитрий Пирог.

«Болельщики - это как мельдоний», - поблагодарил трибуны он в перерыве.

На перерыв команды ушли при цифрах 2:1 на табло в пользу Госдумы. Счет тренер Газзаев назвал «скользким».

Во втором тайме депутаты Госдумы забили в ворота Бундестага еще три мяча. Немцы ответили двумя. Итоговый счет 5:1 в пользу российского парламента.