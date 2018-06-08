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22:10   8 Июня 2018
Россия
48

Госдума обыграла Бундестаг в футбол

Госдума обыграла Бундестаг в футбол

Счет 5:3.

Сборная Госдумы, под руководством депутата и тренера Валерия Газзаева, победила парламентариев из Бундестага, играя на домашнем поле в Москве. Первый гол в ворота немцев забил депутат Александр Брыксин. Он мастер спорта по вольной борьбе, вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и президент Федерации спортивной борьбы Кемеровской области. Удвоил счет на табло депутат, боксер Дмитрий Пирог.

«Болельщики - это как мельдоний», - поблагодарил трибуны он в перерыве.

На перерыв команды ушли при цифрах 2:1 на табло в пользу Госдумы. Счет тренер Газзаев назвал «скользким».

Во втором тайме депутаты Госдумы забили в ворота Бундестага еще три мяча. Немцы ответили двумя. Итоговый счет 5:1 в пользу российского парламента.

 

 

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Автор: Анна Смирнова
#госдума #футбол #чм-2018 #чм #бундестаг #чм - 2018
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