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22:11   8 Июня 2018
Весь мир
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Путин: Диалог с Трампом может быть конструктивным

Путин: Диалог с Трампом может быть конструктивным

Российский президент Дональд Трамп назвал своего американского коллегу Дональда Трампа вдумчивым человеком и выразил надежду на то, что диалог с ним мог бы быть конструктивным.

Об этом президент РФ заявил в пятницу вечером эфире телеканала «Росия-24». В частности, говоря о главе Белого дома, Владимир Путин сказал:

«Он человек вдумчивый, он умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы. Все это дает мне основания полагать, что диалог может быть конструктивным».

Путин: Диалог с Трампом может быть конструктивным

Напомним: ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп прибыл в Канаду на саммит G7, в то время как российский президент Владимир Путин прибыл в Китайский город Циндао на встречу ШОС – Шанхайской организации сотрудничества.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #дональд трамп #сша #путин #политика #весь мир #президент рф #конструктивный диалог #диалог с трампом
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