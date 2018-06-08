Путин: Диалог с Трампом может быть конструктивным

Российский президент Дональд Трамп назвал своего американского коллегу Дональда Трампа вдумчивым человеком и выразил надежду на то, что диалог с ним мог бы быть конструктивным.

Об этом президент РФ заявил в пятницу вечером эфире телеканала «Росия-24». В частности, говоря о главе Белого дома, Владимир Путин сказал:

«Он человек вдумчивый, он умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы. Все это дает мне основания полагать, что диалог может быть конструктивным».

Напомним: ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп прибыл в Канаду на саммит G7, в то время как российский президент Владимир Путин прибыл в Китайский город Циндао на встречу ШОС – Шанхайской организации сотрудничества.