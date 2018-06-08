Положение «Русала» ухудшится, если США не отменят санкции против компании до конца августа

Reuters сообщает, что акционеры алюминиевой компании РФ «Русала» могут не получить дивиденды «Норникеля», если американские санкции против компании не отменят до конца лета.

Это связано с тем, что департамент американского Минфина по контролю за иностранными активами может посчитать, что распределение прибыли является крупной сделкой и потребовать осуществить выплаты на спецсчета.

Помимо этого, агентство сообщает, что собственные контракты компании могут не выполнить в связи с оттоком клиентов из Соединенных Штатов.

Также Федеральная таможенная служба сообщила, что «Русал» вдвое снизил экспорт алюминия на фоне ограничений со стороны Соединенных Штатов. До их введения свыше 80 процентов продукции продавали именно на международном рынке.