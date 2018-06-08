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21:50   8 Июня 2018
Россия
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Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы

Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы

Депутат и тренер напомнил, что сборные Египта и Саудовской Аравии «ничего из себя не представляют».

Хорошего результата на ЧМ-2018, который на следующей неделе стартует в России, от сборной страны ждет депутат Госдумы Валерий Газзаев. Об этом он рассказал, как передает корреспондент ИА «Политика Сегодня», в перерыве футбольного матча сборных Госдумы и Бундестага.

«Саудовская Аравия, Египет без Салаха - ничего из себя не представляют, - заметил он. - И в этом отношении у нас очень хорошие шансы. Выйти из группы это очень важно».

Критику сборной, опустившейся на 70 место в рейтинге FIFA, Газзаев считает оправданной, но призывает болельщиков сменить полярность на время ЧМ-2018.

«Да, можно критиковать нашу сборную за неудовлетворительную игру, на неудачные результаты, но это наша сборная. Сейчас начинается чемпионат, и нам необходимо, что посылать команде положительные импульсы».

Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы

Что касается сборной Госдумы по футболу, то ее игру в первом тайме Газзаев похвалил. А счет 2:1 - на момент перерыва - назвал скользким. Во втором тайме депутаты нижней палаты российского парламента довели счет до разгромного - 5:1. А потом пропустили два гола. Итоговый счет 5:3. Победа досталась сборной Госдумы.

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Автор: Анна Смирнова
#россия #футбол #египет #бундестаг #чм2018 #саудовская аравия #чм -2018
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